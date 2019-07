‘Legfie’, la nova tendència que arrasa a Instagram

L’era dels ‘egobloggers’, els que només pengen selfies d'ells mateixos a Instagram, s’ha acabat. Ara es busquen detalls més genuïns i universals. I què millor que mostrar una mica de naturalitat i evocar la relaxació de l’estiu que una imatge de les teves cames? Això és el ‘legfie’ –combinació en anglès de cama (leg) i autoretrat (selfie)–, una tendència que està causant furor a les xarxes aquesta temporada.

Per descomptat, els ‘legfies’ més buscats són els que estan emmarcats en un context de platja, amb unes cames bronzejades i setinades que només es poden aconseguir gràcies a una vida marcada pel sol i les vacances. Esclar que també hi ha els que volen aprofitar per mostrar el seu últim conjunt de roba o sabates, o els que es vanaglorien d’haver estat tot el dia caminant fent el turista. N’hi ha per a tots els gustos.

Com no podia ser d’una altra manera, per la xarxa ja circulen decàlegs en què s’aconsellen els millors trucs per fer el ‘legfie’ perfecte. Vet aquí alguns consells: intenta fer la foto sempre des de dalt, no encreuis les cames (a no ser que siguin molt primes) i ajunta-les a l’altura dels genolls. Si estàs dret, avança una de les cames per estilitzar la figura. I pel que fa a la llum, es recomana esperar a última hora del dia, per allò de dissimular les imperfeccions de la pell. Esclar que un bon filtre de la càmera ho pot solucionar tot.