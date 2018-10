'Baby one more time', i molts cops més!

Confessa-ho: en algun moment, potser d'amagat, has cantat el 'Baby one more time'. Aquell 'This loneliness is killing me' t'ha arrossegat per molt que presumissis de que no escoltaries un disc sencer de Britney Spears encara que et paguessin. Coincidint amb el 20è aniversari d'aquest gran èxit, us en proposem cinc versions fantàstiques.

Abas, però, no podíem deixar de posar l'original

Videoclip de 'Baby one more time', de Britney Spears

Ara, les versions:

1.Ed Sheeran

Ed Sheeran interpreta 'Baby one more time'

2.Travis

'Baby one more time', per Travis

3.Mister Kanish

Mister Kanish es desferma amb 'Baby one more time'

4.Selena Gomez

'Selena Gomez' versiona 'Baby one more time'

5.Tori Amos

Tori Amos toca 'Baby one more time' durant un concert

Malgrat tot, sempre hi haurà puristes que s'oposarien a versions com aquestes...