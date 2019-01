Qui és la dona misteriosa que s'ha fet viral als Globus d'Or?

De la catifa vermella dels Globus d'Or a la Lluna: la dona que publicitava l'aigua Fiji mentre arribaven les estrelles dels premis es va convertir en un fenomen viral a mesura que apareixia en totes les imatges de la nit. Com no podia ser d'una altra manera, la seva presència va fer bullir Twitter:

Malgrat tot, ningú ha reivindicat l'autoria del seu vestit...

The Fiji water lady taught us that while you may never be a celebrity, you can ALWAYS lurk smugly in the background of someone else’s moment.



Thank you, Fiji water lady. #goldenglobes⁠ ⁠ pic.twitter.com/QR0RtUMsms