No n'hi ha prou de ser els reis del pop i de qualsevol estil musical: Beyoncé i Jay-Z volen que els exposin al Louvre. No perquè siguin mòmies, sinó per la seva aportació, que consti. Per això ja han entrat al museu per interpretar el primer senzill del seu disc conjunt, 'Everything is love', titulat 'Apeshit'. El disc va aparèixer per sorpresa la matinada de dissabte i només es pot escoltar al portal de música en 'streaming' Tidal. El llançament coincideix amb la gira mundial 'On the run II', de Beyoncé i Jay-Z, que passarà per Barcelona l'11 de juliol.

El videoclip de Beyoncé i Jay Z 'Apeshit'

Els responsables del museu deuen estar exultants per la difusió –encara més– de les obres i per la morterada que deuen haver cobrat perquè la imperial matrimoni de la indústria musical guarneixi la seva futura glòria a les seves sales. I apunten alt: entre les obres que es poden veure al vídeo hi ha 'La consagració de Napoleó', de Jacques Louis David.

Tot i així, es nota que la imperial parella són en un museu i que els han dit que cal anar en compte per no fer malbé les obres d'art. Les coreografies són una mica de classe de dansa... En fi, que Godard se'ls va avançar i va filmar una visita al Louvre molt més divertida i carregada de poesia a 'Bande à part':