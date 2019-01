Debuten a París els homes "incongruents" de J.W. Anderson per a Loewe

Després de cinc anys com a director creatiu de la marca, J.W. Anderson va presentar dissabte a París la primera col·lecció masculina de Loewe, caracteritzada per uns homes "incongruents", perquè els vestits que porten contrasten amb detalls esportius. Tot i així, les peces estan molt treballades i evoquen els processos de treball de l'artesania, una de les claus de les línies que Anderson desenvolupa a la marca. Entre les peces més destacades hi ha abrics fets amb pell de xai i llana de caixmir.

L'escenari de la desfilada de la temporada tardor-hivern 2019-2020 es va celebrar a la seu de la Unesco. La pell és el punt fort de Loewe i es va poder veure en múltiples peces: caçadores, pantalons i botes de pescador fins a la cintura.

En el camp dels accessoris destaquen una versió de la bossa icònica de la casa, la Puzzle, feta amb pell brunyida i trenada, i la versió masculina de la bossa Gate.