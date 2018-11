Hockney, García-Alix i l''arte povera', els plats forts del Dart Festival

L'art contemporani també s'apodera de les pantalles: aquest dijous arrencarà als Cinemes Girona la segona edició del Dart Festival, dedicat als documentals sobre artistes. Entre els plats forts hi ha pel·lícules sobre David Hockney, Yayoy Kusama i l'art pobre.

Aquesta és l'agenda del segon Dart Festival:

Dijous 29 de novembre

'El espíritu de la pintura': estrena en sales del documental d'Isabel Coixet sobre l'artista xinès Cai Guo-Qiang arran de la seva col·laboració amb el Museu del Prado.

Divendres 30 de novembre

Es podran veure dos documentals sobre Marisa Merz i Michelangelo Pistoletto, dins una programa especial per celebrar el 50è aniversari de l''arte povera'.

'Alberto García-Alix. La línea de sombra': un documental realitzat pel col·laborador del fotògraf Nicolás Combrarro. Nicolàs Combarro i Miguel Ángel Delgado faran una 'master class' a la fundació Foto Colectania.

Dissabte 1 de desembre

'La vida secreta de Portlligat. La casa de Salvador Dalí': un nou documental sobre l'artista empordanès amb la seva casa Portlligat com a fil conductor.

'On the edge of glory: the life ans works of Pino Pascali': el tercer documental del programa especial del 50è aniversari de l''arte povera'.

'Kusama-Infinity': Heather Lenz defuig les convencions del 'biopic' per revisar la vida i l'obra de Yayoi Kusama, la dona artista viva més cotitzada. Als 88 anys Kusama viu en un psiquiàtric i segueix en actiu.

Diumenge 2 de desembre:

'David Hockney-Time reclaimed': coincidint amb dues grans mostres de l'artista a la Tate Modern i el Centre Pompidou, Michael Trabitzsch porta al cinema l'imaginari de l'artista britànic més famós.

'Love, Cecil':Immordino Vreeland s'endinsa en la vida i la trajectòria del fotògraf, escriptor i pintor Cecil Beaton.

'Megalodemocrat': estrena europea del documental sobre l'artista mexicà Rafael Lozano-Hemmer, conegut per l'ús que fa de les noves tecnologies.