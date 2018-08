Jon McNaughton, el pintor ultraconservador que retrata Donald Trump com un heroi

El pintor nord-americà Jon McNaughton et farà obrir uns ulls com taronges, potser et farà riure i probablement t'emprenyaràs en algun moment: idolatra Trump i el lloa amb les seves obres. Donald Trump fa fora el mal. Donald Trump és amable amb les persones desvalgudes. Donald Trump protegeix la bandera. Donald Trump vol construir un mur a la frontera dels Estats Units amb Mèxic per protegir el seu país. Donald Trump t'estima. A tu. A mi. A tots. Així, fins a l'infinit... L'èxit de Jon McNaughton no passaria de ser un tema local si no fos perquè un crític d'art destacat com Jerry Saltz, que ha guanyat el Pulitzer enguany, el critiqui sovint al seu compte d'Instagram. Però l'artista roman impassible i sentencia les crítiques amb una sola frase: "Pinto la veritat i alguns no la poden suportar".

A més de pintar, Jon McNaughton és un as a l'hora de difondre la seva obra: en ven gravats i reproduccions a a preus assequibles a la seva web, les difon a través de Twitter i YouTube i explica els secrets d'algunes d'elles a través d'interactius també allotjats a la seva web. Vaja, que és un artista multiplataforma.

Repassem algunes obres de Jon McNaughton a través de les seves pròpies piulades:

1. 'Travessant els aiguamolls' és una versió amb Trump de la pintura 'Washington creuant el Delaware'. La barca on van Donald Trump i diferents membres del seu govern travessa les aigües verinoses de tot el que amenaça la integritat dels Estats Units, i el president porta el llum de la prosperitat, la veritat i l'esperança.

My new painting – “Crossing the Swamp”

“Never give up. Never lower your light.

Never stop till the swamp is dry.” – Jon McNaughton

For a list of figures in the boat: https://t.co/ZIPdkBgcFUpic.twitter.com/CTPndvK5LM — Jon McNaughton (@McNaughtonArt) 31 de juliol de 2018

2. L'obra més coneguda de Jon McNaughton és 'L'home oblidat', datada el 2010 i sorgida de la seva reacció contra la llei sanitària Obamacare. Va triomfar després que el presentador de les Fox News Sean Hannity la comprés i afirmés que la volia regalar a Trump perquè la pengés a la Casa Blanca. Després va rectificar i va dir que se la quedaria. Per a McNaughton la pintura és tan important que li ha dedicat un interactiu.

@seanhannity just purchase my painting The Forgotten Man to give to President Trump to hang in the White House. pic.twitter.com/UmP6h1KPjI — Jon McNaughton (@McNaughtonArt) 9 de novembre de 2016

El protagonista de 'L'home oblidat' està assegut en un banc i té una actitud trista. L'envolten tots els presidents de la història dels Estats Units, entre els quals destaca Obama, que apareix trepitjant la Constitució sense miraments. Segons McNaughton, 'L'home oblidat' era qualsevol ciutadà nord-americà que, independentment de la raça, patia els efectes de les accions d'Obama i somiava amb una Amèrica feliç i pròspera.

3. Jon McNaughton, que és de Utah i mormó, vol traslladar la qüestió del mur que Trump vol construir a la frontera dels Estats convertint-la en la tanca del jardí de moltes llars nord-americanes.

A McNaughton se li va despertar la vena política el 2008. Segons 'The Washington Post' aleshores venia les seves pintures de paisatges en una galeria d'un centre comercial i, com que no li agradava cap dels dos candidats a les eleccions –John McCain i Barack Obama–, va fer la pintura 'Una nació davant de Déu', protagonitzada per Jesucrist amb una còpia de la Constitució dels Estats Units acompanyat de Ronald Reagan i 61 presidents històrics més.

4.Al marge de lloar Trump, McNaughton també carrega contra el moviment LGBTQ i els musulmans.

I've had enough of Jesus Christ being kicked out of everything, replaced by LGBTQ and Islamic propaganda. When push comes to shove, American Christians will stand for their rights. https://t.co/lrt1pNWMsQpic.twitter.com/uvlGXwyPiO — Jon McNaughton (@McNaughtonArt) 29 de juliol de 2018

5.Jon McNaughton no pot suportar Barack Obama ni Hillary Clinton. En aquesta pintura, titulada 'L'estafadora', assimila Clinton a Edvard Munch com a autora del desesperat 'El crit'. Afirma que retratar Hillary Clinton és una de les coses més dures que ha hagut de fer.