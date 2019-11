Juanjo Villalba debuta amb una col·lecció entre el desamor i el món de la construcció

Un fracàs amorós es pot convertir en una font d'inspiració per a la moda: el dissenyador Juanjo Villalba debuta amb una col·lecció masculina titulada Mitologia emocional, els looks de la qual evoquen sensacions d'una relació amorosa com Entusiasme, Anhel, Exuberància, Admiració, Desassossec, Desconsol, Melancolia, Ira, Hostilitat, Gratitud i Serenor. De fet, Villalba afirma que la col·lecció és "un exercici d'autoconeixement i redempció".

La col·lecció està composta de 28 peces realitzades amb 30 teixits diferents i distribuïdes en 12 looks. Tot i la inspiració en el món de les relacions, Mitologia emocional té referències a la roba dels paletes i del món industrial. "Els detalls i la funcionalitat de la roba de treball adaptada a la ciutat i l'ús de materials de construcció per a la manipulació dels teixits, serveix per reivindicar el seu origen en una família obrera, dedicada a la confecció i la construcció", es pot llegir en la presentació de la col·lecció.

La trajectòria de Juanjo Villalba va començar al departament de màrqueting d'una multinacional, i fa tres anys va decidir fer un gir i dedicar-se al disseny. Es va formar a l'IED i va treballar durant uns mesos al taller de Juan Vidal i en un altre en un estudi de disseny multimarca.