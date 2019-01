L'arquitecte Kengo Kuma renova la Camper de passeig de Gràcia amb unes teules catalanojaponeses

Un parell de sabates pot fer somiar? Potser sí, si fem cas de l'arquitecte japonès Kengo Kuma, que ha concebut el nou interiorisme de la botiga de Camper al passeig de Gràcia a partir d'unes peces ceràmiques que recorden les teules. Així, sembla haver fet entrar el terrat d'una casa, per on s'escapen els somnis, dins la botiga. Tot i que les peces ceràmiques, creades per Toni Cumella, també poden recordar les escates d'un peix i una recreació estilitzada i alhora una mica infantil del mar. "Tant el Japó com Espanya són països amb una tradició arrelada en aquest tipus d'elements arquitectònics, malgrat que es fabriquen de maneres molt diferents: al Japó, les teules s'envernissen i adquireixen un acabat brillant, mentre que a la Mediterrània es deixen sense cap revestiment, perquè mostrin la seva textura original. Aquesta diferència ens va semblar molt interessant i el projecte va ser l'ocasió idònia per aprofundir en aquest aspecte", explica l'arquitecte, un dels més destacats del Japó i conegut per obres com els museus Suntory i Nezu, el FRAC de Marsella i el museu V&A Dundee, a Escòcia. De fet, l'arquitecte sovint fa servir materials naturals com la pedra i la fusta perquè la seva filosofia de disseny es basa en la recerca de vincles entre l'edifici i l'entorn.

L'interiorisme de Kengo Kuma substitueix el que va crear l'arquitecta Benedetta Tagliabue fa uns anys, i suposa la consolidació de la relació entre l'arquitecte i la marca quatre anys després de col·laborar per primera vegada a la botiga de Camper a la via Montenapoleone de Milà. Els elements ceràmics estan col·locats com si fossin fornícules i permeten mostrar les sabates de manera individualitzada i senzilla. A més, s'estenen a la resta d'elements de la botiga: les parets, les prestatgeries, el mostrador i les banquetes per als clients. "És apassionant poder fer servir un material tan tradicional i trobar maneres innovadores d'elaborar-lo i conformar-lo, combinant diferents peces per crear elements arquitectònics que puguin satisfer les necessitats de la vida contemporània", diu també l'arquitecte.