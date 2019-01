Madonna homenatja la revolta de Stonewall

Madonna s’ha avançat a les celebracions del 50è aniversari de la revolta de Stonewall, que va ser la llavor de la celebració de l’Orgull LGBT, i va rebre l’any nou en aquest club mític de Nova York.

Després de fer un petit discurs dedicat als que lluiten contra “l’odi, la discriminació i la indiferència” i de recordar els que van dir prou fa 50 anys i van marcar la història del moviment gai, va interpretar dos temes acompanyada del seu fill, David Banda. El primer va ser un dels seus grans èxits més polèmics dels 80, 'Like a prayer', i després va fer una crida incondicional a l’amor amb el clàssic d’Elvis Presley 'Can’t help falling in love'.