El Mas Miró estrena visites nocturnes amb sopar i observació astronòmica

El Mas Miró obrirà per primera vegada les portes a la nit, els dies 12 i 13 d'agost, per oferir una visita guiada, un sopar al jardí, una xerrada sobre les 'Constel·lacions' i l'Univers, a càrrec de la directora de la Fundació Mas Miró, Elena Juncosa, i l'astrònom Joan Genebriera, i l'observació de planetes com Mart, Saturn i Júpiter amb un telescopi.





El públic d''Un sopar sota les estrelles' podrà descobrir de manera exclusiva els interiors del Mas Miró i les terrasses, que normalment estan tancades. La visita d'aquest dissabte es farà en català i la de diumenge en castellà. L'edifici romandrà obert entre les vuit del vespre i dos quarts d'una de la matinada.

L'activitat costa 60 euros per persona i cal inscriure-s'hi per telèfon (977 179 158) o per correu electrònic (info@masmiro.com).