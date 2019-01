Menjarem cucs, deixarem Instagram i la Generació Z ens escombrarà

Això és un no parar: avui mateix cauran els últims rostits, canelons i torrons de les festes, i des de fa dies, fins i tot mesos, corren com la pólvora les prediccions per al 2019. Passem ràpidament pel rosa corall com a color de l’any, l’estètica del món laboral en la moda femenina, els vestits blancs per als homes i els mòbils plegables i repassem algunes des les grans idees que marcaran, segons l’informe anual de Linkedin, els pròxims 12 mesos. Per començar, quedeu-vos amb aquest nom: la Generació Z, és a dir, els nascuts a partir del 1997 que desbancaran els mil·lennials, són descrits com a “curiosos, esperançats, aprenents constants i delerosos per fer alguna cosa per combatre el patiment al món”.

A LinkedIn també diuen que abandonarem Instagram cansats de tan de postureig, que passarem més temps a la xarxa que mirant la televisió i que menjar insectes no era una broma. La humanitat creixent que prediuen al món del treball s’estén al món del disseny, que serà més inclusiu, i també creix el #MeToo, que penetrarà en sectors menys visibles.