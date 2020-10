Mermelada Estudio s'apunta a l'art de reciclar de BD Barcelona Design

BD Barcelona Design va ser pioner en reeditar els dissenys de grans noms com Antoni Gaudí i també ho és en explorar nous camins per donar una nova vida a productes que van quedar obsolets. Ho fa amb el seu projecte REmix, que arriba a la quarta edició amb un nou treball de Mermelada Estudio, format per Laura Blasco, Juanmi Juárez i Alex Estévez. El treball consisteix en 60 objectes únics, entre canelobres, cremadors d'encens i petits gerros per a flors, fets amb tres de peces de vidre bufat de la col·lecció d'accessoris de bany Racor, de Pep Bonet.

"Les formes i els colors de la col·lecció de Pep Bonet ens van enamorar tan aviat com les vam veure. Vam començar a jugar, imaginar i compondre. I com si es tractés d'una cadena d'ADN es van anar generant d'una forma gairebé natural diferents combinacions, totes elles diferents", expliquen els dissenyadors. La col·lecció de Bonet Racor es remunta a l'any 1977. Incloïa un got, una sabonera i un contenidor per guardar el raspall de dents i es va deixar de produir perquè BD es va especialitzar en altres línies de productes.