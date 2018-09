Més de 80 artistes i una vintena d'espais per a la nova edició d'Art Nou

La nova edició d'Art Nou, que es celebra des d'avui fins al dia 23, torna a posar el focus sobre els creadors emergents. Enguany es podran veure una vintena d'exposicions en 15 galeries de l'associació Art Barcelona i en entitats com Bombon Projects, Cordova, Blueproject Foundation, El Cuarto del Recreo, Estudio Nómada, Halfhouse, la Sala d'Art Jove i La Escocesa. En total hi participaran més de 80 artistes.

El tret de sortida el dona la inauguració de les exposicions i la Festa Art Nou 2018 a l'Ocaña, per afavorir que els professionals i el públic es trobin.

Al marge de les activitats relacionades amb les exposicions, com a novetat enguany es donarà el premi Art Nou. El lliurament es farà el 4 d'octubre coincidint amb la inauguració d'una exposició col·lectiva amb una obra de cadascun dels espais.

Aquesta és la llista completa de les exposicions d'aquesta edició d'Art Nou:

EIXAMPLE

Galeria Contrast: Antonio Rincón, 'La Divina Tragèdia'.



Galeria Estrany-de la Mota: Abel Jaramillo, 'A script proposal'.

Pigment Gallery: Javier Vázquez, 'Power, my life'.

RocioSantaCruz: Julia Llerena, 'El tot com a objecte'.

Víctor Lope Arte Contemporáneo: Léo Dorfner, 'Where do the rockets find planets?'.

GRÀCIA

Galeria H2O:Bruna Ruiz Planella, 'Ennui'.

CENTRE DE BARCELONA (LA RIBERA/RAVAL/CIUTAT VELLA/EIXAMPLE)

Blueproject Foundation: Elena Lavellés, 'Future relics'.

El Cuarto del Recreo: Pol Olivé, 'Lace Food & Drinks'.

Estudio Nómada: William Beaty, Gerardo Granadosm Hyojoo Lee & Layoung Kang, Lauren Pedrosa, Eun Jin Wang, Debbie Y.J. Lin, 'Ultramar'.

etHALL: Blanca Utrillas, Claudia del Barrio, Vilma Bravi, 'Hotel Andalucía'.

Espai 2 - àngelsbarcelona: Ariadna Guiteras, en col·laboració amb Isamit Morales, 'Atrevidas Hermanas, que en el tremendo castigo de desnudas les dio pardas membranas'.

Hans & Fritz: Lab Marc Badia, 'The Foolosopher'.

La Place: Sixtine Jacquart, 'S/T'.

Lab 36 de la galeria Senda: Pablo Vindel, '28 lapsus linguae'.

Bombon Projects:Anna Dot, 'Al principi'.

Sala Parés: Concurs Art <35, de la Fundació Banc Sabadell 2018.



Espronceda Center for Contemporary Art & Culture: Dalia Baassiri, 'Vesuvius'

La Escocesa, Centre de Creació: Alba Feito, Guillermo Moreno i Marina Rubio, 'Sexo, muerte y kéfir'.

Galeria Joan Prats Warehouse:Aïda Andrés Rodrigálvarez i Pablo del Pozo: 'Cuando iba, iba con ella, y cuando volvía, me encontré con ella'.





MONTJUÏC

Galeria Carles Taché: Shaun Fraser, Polly Johnston, Max Maxwell, Harry Morgan i Keith Roberts, 'Espai Blau'.

Cordova: Sgàire Wood, 'Puppy Love'.

L'HOSPITALET DE LLOBREGAT

NoguerasBlanchard:Alberto Gil Cásedas, 'PW6 AA Prueva de Leucofobia: Blanco sobre blanco'.

Ana Mas Projects: Francesc Ruiz Abad, 'A la corda fluixa'.

VALLVIDRERA

Halfhouse: Leo Burge, exposició de l'artista resident els mesos de juliol i agost.

SANT CUGAT

Biennal d’Art Contemporani Català 2018, al Centre d’Art Maristany