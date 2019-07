L'art de mirar el món amb optimisme i a cor obert

La fotògrafa Martina Matencio i la dissenyadora i artista Mireia Ruiz són amigues des de fa anys: van començar al mateix temps i ara per primera vegada exposen juntes, fins aquest divendres, a l'estudi de Ruiz, el Cocolia Creative Studio (carrer Montalegre, 48). La mostra porta per títol 'Infinita mujer' i posa en diàleg els retrats femenins de Matencio, coneguda com @lalovenenoso a Instagram, on té més de 270.000 seguidors; i les pintures i peces escultòriques de Ruiz –@mireiaysuscosas, més de 47.000 seguidors–, inspirades en la gràfica del 80 i els dissenys pop i alhora barrocs del col·lectiu Memphis.

Les pintures de Mireia Ruiz estan caracteritzades pels colors vius, amb els quals vol transmetre un missatge "terapèutic" positiu, com diu ella mateixa. En algunes hi ha paisatges, imatges d'una "evasió" de les vicissituds del món contemporani. Curiosament, Mireia Ruiz li va regalar a Martina Matencio l'única obra on apareix una figura femenina.