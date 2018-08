Nazis, ous ferrats i taüts: el teu unicorn inflable té molta història

Estava equivocat. Pensava que els inflables de platja eren cosa del passat, que no havien superat la dècada dels 80, i fent una ullada a la xarxa he vist que l'empatx d'unicorns, flamencs, talls de pizza i rosquilles no és d'enguany sinó que ja fa uns quants anys que dura. Fins i tot Norman Foster, autor de la torre de telecomunicacions de Collserola, màxim exponent de l'austeritat i l'elegància, en té un.

Així i tot, li veig poc futur com a dissenyador d'inflables. Els edificis de Santiago Calatrava sí que em semblen adequats per fer-ne versions inflables.

Devem haver anat a les platges equivocades durant molt temps –pensava que només estan vetats els gossos a les platges, no els inflables– així que per travessar el foc, i superar-ho, hem fet un repàs per saber d'on venen els inflables i racionalitzar els estralls emocionals.

Aneu amb compte, els inflables poden ser addictius. Al vídeo podeu descobrir la història del Mark, un noi nord-americà que s'ha enamorat dels seus 15 (!) animals inflables.

'My strange addctions': un noi emorat dels seus animals inflables

Ara posarem la veu rogallosa, adoptarem un to condescendent i direm allò que la ganduleria és l'origen de molts disbarats (ara, a més, sabem que no llevar-se ben d'hora ben d'hora mata prematurament), entre els quals hi ha la llavor dels inflables de platja: hi ha matalassos inflables documentats al segle XV, i a finals del segle XIX la Mechanical Manufacturing Company en venia d'una plaça i de dues. Era qüestió de dècades que arribessin a l'aigua, com es pot veure en aquesta fotografia del 1939 de Hamilton Wright.

Hamilton Wright :: Three young women eat spaghetti on the coast of Capri, 1939 #blackandwhitephotographypic.twitter.com/bmyf09wS6r — Apostrophe (@Apostrophe99) 19 d’abril de 2016

Sembla que si no has menjat espaguetis en una platja de Capri posant la teva digestió en perill no ets ningú.

Si tens nens al voltant que donen molta guerra amb un inflable, no t'estranyis: per enganyar l'exèrcit nazi les forces aliades van fer servir tancs i camions inflables durant la Segona Guerra Mundial.

Els dies previs al Desembarcament de Normandia els tancs inflables van servir per fer creure al III Reich que els aliats tenien més tancs i que el desembarcament es produiria per Pas-de-Calais en lloc de les platges de Normandia.

Tancs i camions inflables en els preparatius del Dia D

Les primeres marques d'inflables sorgeixen durant aquells mateixos anys: Li-Lo al Regne Unit el 1944 i P.B. Cow and Cow el 1947. Li-Lo presenta un matalàs inflable a la Fira d'Indústries Britàniques de Londres el 1949.

Però acabem aquest recorregut amb un referent nostrat: Toi. La marca es remunta a l'any 1960 –sol, platja, boom turístic– i dos anys després va començar a fabricar articles inflables. I n'hi ha de museu. A la col·lecció del Museu del Disseny hi ha els que el col·lectiu de dissenyadors valencians La Nave va fer per a la marca a mitjans dels 80, amb forma d'ou ferrat, bolígraf, uns llavis i una bombeta:

Si ets dels que detestes l'estiu, anar a platja i els inflables, el dissenyador nord-americà Andrew Greenbum té una solució ideal per a tu: