Pantalons acampanats i xandalls amb 'Malamente': així és la col·lecció de Rosalía per a Pull&Bear

Jerseis 'oversize', pantalons acampanats i xandalls. Són els elements principals de la col·lecció càpsula que Rosalía posa avui a la venda de la mà de Pull&Bear. Les peces de roba estaran disponibles en 325 botigues de 30 països, i també a la web de la firma d'Inditex.

Pantalons acampanats i xandalls amb el 'Malamente': així serà la col·lecció de Rosalía per a Pull&Bear

La col·lecció està inspirada en l'imaginari urbà de Rosalía i inclou algunes de les expressions que sonen a les seves cançons, com ara 'Malamente' o 'Tra, tra!'. La gama cromàtica parteix del blanc i negre com a base, i s'hi afegeixen colors sòlids com el vermell, el lila, el fúcsia i el verd.

La campanya de llançament ha comptat amb el fotògraf Ben Toms, habitual de les principals capçaleres de moda.