Parets rosa i neons per superar la ressaca de la bombolla immobiliària

És possible construir sobre el llegat de l'esclat de la bombolla immobiliària amb sentit de l'humor, ironia i innovació. L'arquitecte Lluís Casanovas Blanco ho ha aconseguit amb la Real Estate Boom House, una obra en què, alhora, s'ha nodrit dels tics d'edificis que hem vist a les notícies perquè han acabat com urbanitzacions fantasma. Benvinguts.

La Real Estate Boom House sorgeix d'una reforma que s'havia de fer a la casa dels pares de l'arquitecte, un habitatge entre mitgeres a Cardedeu construït a finals dels anys 80 perquè l'escala estava malmesa per l'aparició de goteres i humitats. "Han quedat contents", reconeix l'arquitecte.

Per a Casanovas Blanco, aquesta casa reflecteix els anys de la bombolla immobiliària per tres motius: l'opulència del disseny, els materials i les tècniques de construcció; les vistes privilegiades, amenaçades per la construcció d'un nou barri que va quedar aturada per la crisi, i l'estètica dels interiors, diferent de la de la societat que ha viscut el boom. "En lloc d'esborrar unes estètiques que no considerem interessants, com el terra, que imita el mabre, i els arrambadors, que reprodueixen industrialment motius de la ceràmica andalusí, he volgut jugar amb aquests elements per veure què en podia extreure", explica l'arquitecte.

En termes de valors, es pot dir que Casanovas Blanco ha introduït elements tous, artesans i fràgils, habitualment associats al que és femení, en un habitatge anacrònic, masculí i dur.

L'escala ha sigut tractada "arqueològicament", com diu Casanovas Blanco, posant de relleu els materials i els detalls originals.

L'escala de la Real Estate Boom House també té un caràcter de "ruïna devorada per la naturalesa", com diu l'arquitecte. Les plantes substituirien les vistes de la casa en cas que es construeixi en el solar que hi ha a la part posterior, tal com estava previst abans de l'esclat de la crisi.

Pel que fa a les làmpares de neó, són una evocació "lúdica i irònica" a les làmpares d'aranya de les cases senyorials.

"La intervenció es nodreix dels elements que ja hi havia a la casa. Vam arrencar el 'gotelé', però en vam fer un motlle i el vam aplicar a la cortina de l'escala", diu Casanova. "Hi ha molts elements tous –subratlla–, com el làtex de la cortina i el pèl de la paret. La idea és que les plantes s'acabin entortolligant amb el pèl".

Les puntes de coixí de la Real Estate Boom House, fetes per la mare de l'arquitecte, tenen una particularitat: en lloc de fil corrent estan fetes amb Dyneema, una fibra sorgida de la investigació militar considerada "la més forta del món". Les fotografies de moda de Pol Rebaque fan col·lisionar l'origen tecnològic de la fibra amb el seu ús domèstic. "Vaig fer servir elements que l'arquitectura ha relegat, com els teixits o determinats colors", diu l'arquitecte.

A la sortida de l'escala, Lluís Casanova ha col·locat un nou element que l'aïlla. Està fet de gressite, que contrasta amb el terra.

Actualment Lluís Casanova està fent un doctorat sobre José Val del Omar a la Universitat de Princeton. Va ser un dels comissaris de la passada Triennal d'Arquitectura d'Oslo el 2016, i entre el seus col·legues de referència hi ha l'Office for Political Innovation, del madrileny André Jaque, el despatx barceloní TAKK i Cooking Sections, un estudi d'arquitectes espanyols establerts a Londres que combinen arquitectura i 'performance'.

Amb el Media Lab de Madrid, Lluís Casanova està treballant en una cadira l'entapissat de la qual el farà la mare amb la mateixa tècnica que les puntes de coixí de la Real Estate Boom House. També en una versió de taula de la làmpara de neó.