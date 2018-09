L'artista Pepa Reverter llança el gerro 'Cor': "Les coses que generen bon rotllo també s'han d'expressar"

Gràcies a l'arquitecte Juli Capella hem descobert que Pepa Reverter ha creat un gerro amb forma de cor inspirat en el cèlebre 'Shiva', d'Ettore Sottsass, sobre el quam vam escriure a l'agost. Així que no podíem deixar d'explorar la història d'aquest altre gerro. A més, li hem demanat a l'autora que ens recomani algunes cançons relacionaria amb el seu treball, i ens n'ha proposat tres i un àlbum sencer (!).

Pepa Reverter és una creadora polifacètica: a la seva web es defineix com "artista plàstica, il·lustradora, grafista i dissenyadora": "Em sento més artista plàstica o creadora, tot i que "creadora" potser és un concepte molt abstracte o molt ambigu. Però és cert que em sento còmoda en molts territoris diferents que no comparteixen el mateix llenguatge, i he passat per llocs molt diferents", explica Pepa Reverter.

Com l'obra de Sottsass, el 'Cor' de Pepa Reverter també dialoga amb el seu temps: "'Shiva' va sorgir poc abans d'acabar la dictadura i la situació social era completament diferent a la d'ara. En aquell moment es va viure una eclosió de sentiments, llibertat i ganes d'expressar-se. Ara la manera de relacionar-nos, i estan passant coses tant greus que fan que ens adonem que hem expressar els sentiments. La cultura mediterrània porta molt pes històric damunt les espatlles i no ens adonem que durant molt temps no s'han expressat els sentiments, i ara estem en un moment d'expressar-nos. Les coses positives i que generen bon rotllo també s'han d'expressar", explica l'artista.

Vídeo amb l'àlbum de Txarango 'El cor de la terra'

'Cor' també té un vessant solidari, ja que una part dels beneficis van destinats a la Fundació Catalana d'Esclerosi Lateral Amiotròfica Miquel Valls: "És un aspecte molt important, si no hagués sigut per això potser no hagués arrencat el projecte. El projecte representa un esforç enorme i més enllà del bon rotllo, per a mi és fonamental l'ajuda. Recentment vaig patir una pèrdua molt dolorosa per l'ELA, la de la meva mare; i la fundació ens van ajudar molt", explica Reverter.

"La Pepa vol llançar un missatge objectual d'esperança. Els artistes són així, pareixen les seves criatures per motius personals, però a vegades, quan estan amb sintonia amb els temps, els seus resultats quallen i esdevenen universals", diu l'arquitecte Juli Capella a la presentació de 'Cor'.

Ara com ara, 'Cor' es pot trobar a la botiga on line de l'artista, a la cooperativa Jordi Capell del COAC, a la botiga i galeria Objeto de deseo i a la botiga de l'hotel Casa Camper.

'De pares a fills', d'Els Catarres

L'origen del gerro 'Cor' es troba en que Pepa Reverter conviu amb un 'Shiva' a l'estudi. Creu que és "inevitable" fer una lectura de gènere entre les dues i peces perquè és una dona i que "difícilment" que un home un home faci una peça amb forma de cor, amb l'excepció de Jeff Koons. Així i tot, 'Cor' no és un treball volgudament feminista: "Admiro molt l'obra d'Ettore Sottsass. Les peces que va fer dins el grup Memphis, que són les més característiques i estan vinculades al món de l'art, m'agraden molt per les formes. Tot i que no és el cas de 'Shiva', la majoria de les seves peces em recorden jocs de construccions", diu l'artista.

Juli Capella, arquitecte

Al marge de les qüestions formals, 'Cor' és una presa de partit de l'artista respecte la seva realitat: "En aquest món falta més amor". "Sempre penso en temes socials i em pregunto quin món estem fent. M'interessa lligar el tema de la ceràmica amb el que és domèstic i simbòlic, i crec que fan falta símbols que representin alguna cosa més", diu Reverter.

'De tot cor', de Tomeu Penya

A l'hora de treballar Pepa Reverter, que està vinculada amb B. D, l'empresa productora de 'Shiva', alterna els encàrrecs i les propostes pròpies. "Vaig tenir la idea de 'Cor' fa temps, però portar les idees a producció és difícil, i més en un mercat que és competitiu, i més quan es tracta de peces molt simbòliques i representatives. Cada vegada és més difícil per al petit productor".

'Cor' forma part d'un projecte més ampli anomenat 'Tot Cor'. Pepa Reverter té previst oferir-ne el gerro a altres dissenyadors i artistes perquè en facin la seva pròpia versió en sèries limitades i aquesta tardor n'apareixerà la versió daurada. Més endavant vol ampliar el projecte recollint històries d'amor. "M'agradaria que el projecte creixi amb la gent, que la gent participi",subratalla l'artista.