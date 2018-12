Persones, objectes, art i menjar que ens han captivat aquest 2018

Zoom Rosalia Vila i Tobella, després de guanyar dos Grammy llatins / SAM WASSON/ GETTY

Rosalía, l’eclosió d’una superestrella global

L’any més intens de la carrera de Rosalía s’ha allargat fins fa pocs dies: la breu actuació improvisada al Tablao Flamenco Cordobés de Barcelona serveix per demostrar que no perd de vista les arrels del flamenc després del seu debut amb 'Los ángeles' i per rebre la benedicció dels sectors més ortodoxos, que l’han criticat pel gir del seu segon disc, 'El mal querer', i l’han acusat d’apropiacionisme cultural. Només li faltava aquest detall per tancar un any ple de grans moments: el xou al Sónar al juny on es va projectar com una superestrella, el concert multitudinari a Madrid per presentar 'El mal querer' i la bona rebuda que ha tingut el disc.

Celeste Barber, l’assot feminista de les ‘celebrities’

Som fans incondicionals de Celeste Barber, la comediant australiana que s’ha fet famosa mundialment per les paròdies crítiques i feministes que fa de les imatges de les 'celebrities'. Ha sigut el seu any: ha participat en una campanya amb Tom Ford sense perdre ni un gram de la seva personalitat crítica, ha fet una gira pels EUA i aconsegueix 'likes' de les personalitats més destacades de les xarxes, que cauen rendides amb les seves paròdies.

Hannah Gadsby i el seu monòleg imprescindible

La sensació de l’any a Netflix és diu 'Nanette'. Aquest monòleg de la comediant Hannah Gadsby ha sigut un dels grans èxits de l’any per la punyent crítica que fa del masclisme i l’homòfobia. Un espectacle emotiu, atrevit i transcendental que fa viatjar l’espectador des de la rialla fins a les llàgrimes. Imprescindible.

El videoclip de Beyoncé i Jay Z 'Apeshit'

Beyoncé i Jay Z, rics i reivindicatius al Louvre

El videoclip de Beyoncé i el seu marit, el raper Jay Z, rodat entre algunes de les grans obres del Louvre i llançat al juny per presentar el tema 'Apeshit', va aixecar molta polseguera, en tots els sentits: el museu va rebre crítiques per promoure la privatització dels espais culturals i el gest de la parella de reivindicar la inclusió de la negritud en els grans museus va ser qualificat de conservador. En tot cas, la demostració de poder és innegable: probablement mai podràs mirar la 'Gioconda' en privat com van fer ells i retratar-te amb el quadre com si fossis al menjador de casa.

Zoom Josep Font abandona Delpozo després d’haver-la catapultat a l’èxit internacional / MIGUEL RAJMIL / EFE

Josep Font diu adeu a Delpozo després de revolucionar-la

“Gràcies a Delpozo per aquests sis anys meravellosos. M’he sentit com en una família i estic molt orgullós del que hem fet junts”. Així es va acomiadar el dissenyador català Josep Font al setembre quan va anunciar que marxava de Delpozo, la marca que ha revolucionat i convertit en objecte de desig de 'celebrities' d’arreu del món. Font és considerat un artesà de la moda que treballa a cavall de l’alta costura i el 'prêt-à-porter' i que ha sabut recuperar l’excel·lència de les tècniques artesanals en les seves peces.

La provocació milionària de Banksy

El mercat de l’art ho pot aconseguir tot: la casa de subhastes Sotheby’s va convertir el gest provocatiu de Banksy de destruir una obra seva, 'Girl with a balloon' –que acabava de ser adjudicada per 1,2 milions d’euros–, en la primera obra creada durant una venda d’art. De fet, la peça va rebre un nou títol pocs dies després, 'Love is in the bin', i la nova propietària se la va emportar a casa amb el marc i les ganivetes. Tot i que l’artista va afirmar que la casa desconeixia els seus plans, queda el dubte de si estava conxorxat amb Sotheby’s.

Rihanna, la papessa de la gala del Met

Cada aparició de Rihanna a la catifa vermella de la gala del Met fa córrer rius de tinta, perquè acostuma a portar alguns dels vestits més impactants de la nit, i la d’aquest any no en va ser una excepció. La gran exposició que s’inaugurava al museu analitzava com els grans modistes s’han nodrit de la indumentària litúrgica i la imatgeria religiosa, i la cantant de Barbados es va imposar com una papessa sensacional amb un vestit i una mitra d’alta costura coberts de pedreria dissenyats per John Galliano. Tregui’s del cap la idea d’austeritat cristiana, i que al Vaticà contractin Maison Margiela de proveïdor.

El boom del ‘poke bowl’, l’amanida que té de tot

Aquest plat hawaià s’ha convertit en un dels 'musts' gastronòmics de l’any des que va entrar al menú nupcial del príncep Harry i Meghan Markle. Es tracta d’una amanida que generalment porta peix cru, arròs o quinoa, verdura, fruita, alga 'wakame', brots de soja i els 'toppings' que més us agradin. És saludable, fàcil de menjar i cadascú se’l pot customitzar al seu gust. Llarga vida al 'poke bowl', doncs!

Les motxilles sueques que són omnipresents

Les motxilles Kanken, de la marca sueca Fjallraven, han eclosionat aquest any i les veiem per tot arreu. El disseny d’aire retro, els múltiples colors i una mida perfecta per al dia a dia les han convertit en el complement imprescindible per als que van a treballar, a l’escola o a passejar amb les mans lliures. La vella idea que no es pot anar amb motxilla a una reunió ha quedat definitivament enterrada.