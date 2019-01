Philip Stanton torna a exposar a Barcelona després de deu anys

Després de 10 anys dedicant-se a projectes en l'àmbit internacional, l'artista nord-americà Philip Stanton torna a exposar a Barcelona. Des del 17 de gener fins al 10 de febrer, la seva obra cobreix les parets de la Galeria Jordi Barnadas, amb l'exposició individual 'Lust for life. The beauty of color'. Per a aquesta ocasió l'artista reuneix 30 de les seves vibrants obres en una col·lecció "que desprèn alegria i optimisme, al mateix temps que celebra la vida i elogia els humils actes de quotidians", tal com expliquen des de l'organització. "Andy Warhol va dir «Tot té la seva bellesa, però no tothom la veu»: el meu objectiu és transmetre aquesta bellesa amagada", explica Stanton.

L'exposició té els colors vius, els paisatges mediterranis, les imatges complexes amb perspectives exagerades i una mirada tendra i incisiva sobre la vida quotidiana com a elements clau. La mescla de llenguatges visuals de manera sorprenent i l'efecte puzle en les seves obres també son trets clau que tenen un fort protagonisme en aquesta mostra, on es fusionen la seva versió del 'pop art' i del cubisme en composicions molt dinàmiques. "Intento crear peces que a primera vista són d'interpretació fàcil, com una parella preparant el sopar, però a mesura que l'espectador s'endinsa en el seu món es transformen en un metaquadre que reflecteix el seu propi procés de creació", explica el nord-americà sobre la seva obra.

Una dona mirant per la finestra, una guitarra, el Camp Nou o el trànsit de Barcelona són alguns dels protagonistes de les pintures que ha triat per tornar a la capital catalana, on ha desenvolupat reconegudes obres al llarg dels anys. Director del grup de disseny Stanton Studio, l'artista ha creat des de Barcelona projectes visuals en múltiples disciplines. Com a il·lustrador, dissenyador o pintor la seva obra inclou projectes urbans de gran format, llibres infantils, escenografies i campanyes publicitàries. Stanton va arribar a Barcelona el 1988 procedent d'una estada de tres anys a Manhattan, on va treballar com a creatiu en una gran editorial, i al mateix temps va començar a exposar les seves primeres obres.

La ciutat de Barcelona ha sigut un punt de referència important en l'obra de Stanton. Els colors i el dinamisme de la Mediterrània, així com la seva admiració pels grans mestres de l'art del segle XX com Picasso i Matisse, estan reflectits en molts dels seus projectes. L'artista nord-americà ha participat en més de 40 exposicions individuals i col·lectives, i col·labora amb diaris i revistes, així com amb nombroses empreses nacionals i internacionals. Els seus treballs han guanyat els premis Laus, Best Pack, Destinació Apel·les Mestres i el premi Junceda d'il·lustració, entre d'altres. A Barcelona té obres com les instal·lacions de la façana del Palau Robert (1997-98), les de l'Aquàrium de Barcelona (1998), la cerimònia d'inauguració de la Copa d'Europa (1999), el mural perimetral de la Torre Agbar de l'arquitecte Jean Nouvel (2001) o la decoració de l'estació de metro de Sagrada Família.