Tomàs López i Teixits Vicens porten la tradició de les robes de llengües mallorquines al s. XXI

L’aliança entre l’arquitecte i dissenyador Tomàs López i la firma mallorquina Teixits Vicens segueix donant bons fruits: acaben de llançar una nova col·lecció de pufs folrats amb les característiques robes de llengües de la casa, fundada l’any 1854 a Pollença, i unes altres teles ratllades del seu catàleg. En aquesta ocasió les peces destaquen per uns blaus, verds i vermells molt vius, i hi ha un altre model en blanc i negre. “En realitat són obres d’art fetes per mans sàvies i la tradició que ha anat passant de generació en generació”, afirma López. La col·laboració va començar fa dos anys quan Teixits Vicens va encarregar al dissenyador unes peces de tapisseria per presentar-les en l’edició d’aquell any de la London Design Fair. Però López va anar més enllà i, a més dels pufs, va crear unes innovadores tauletes el tauler de les quals està folrat de roba de llengües. “El profund coneixement del color de Teixits Vicens s’inspira en la cultura, l’art i la bellesa present en tota la naturalesa mediterrània i de les Illes Balears”, conclou.