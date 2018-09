Que casa teva deixi de ser una tartana està a les teves mans

Per què pots obrir el cotxe prement un botó i en canvi portes tres claus per obrir la porta de casa? Per què es compleix el pressupost de reparar-lo i no el de canviar-te la cuina? Saps quanta potència elèctrica tens contractada? Aquests són dos exemples de les qüestions que es poden plantejar a la fira Rebuild, que se celebrarà del 26 al 28 de setembre al Centre de Convencions de Barcelona: "És de les primeres vegades que tots els agents del que anomenem 'el cicle de vida d'una edificació' es reuneixen. Partim del que són els propietaris i els promotors, tan públics com privats, fins l’últim esglaó que és un instal·lador, o el ‘facility manager’, que és la persona que gestiona aquella construcció", afirma Ignasi Pérez Arnal, director del Congrés Nacional d'Arquitectura Avançada i Construcció que se celebrarà coincidint amb la fira. "Per què es parla de rehabilitació? Perquè hi ha més parc d'edificis construïts que possibilitats per construir. Hi ha milions d'habitatges, locals comercials, oficines, hospitals, clíniques, biblioteques, escoles, que ja estan construïdes, i a Europa hi ha molt poc per construir. La rehabilitació ocupa una part molt important de la construcció", subratlla.

A la fira hi ha participaran més de 200 marques innovadores del sector de la construcció, entre les quals hi ha BAXI, Roca, Simon, Egoin, Eurecat, K·LINE, Grupo Presto Ibérica, Porcelanosa, Rockwool, Velux, Knauf, Vaillant, Prinex, SAP i HP.

Reaccionar davant una situació crítica

La primera Revolució Industrial la va aportar el vapor i després es van produir les de l'electricitat i la de la informàtica. El sector de la construcció no ha assumit la de la informàtica i les tecnologies de la informació i ara té el repte d'incorporar-la i també la digitalizació, l'internet de les coses i la robòtica:"El que fem amb un objecte no ho fem amb el lloc on estàs almenys vuit hores cada dia dins aquest altre objecte que és casa teva. Tots els sectors industrials tret de la construcció han doblat l'eficiència i la productivitat respecte fa 50 anys. Ara necessitem més recursos i més energia i més diners, més gent i més material que fa 50 anys. No és que hàgim millorat la nostra productivitat, l'hem empitjorat", explica Ignasi Pérez. "La gent que es preocupa d'això vol fer habitatges i edificis i infraestructures més sostenibles –afegeix–, amb menys consum, fent servir materials que es puguin recuperar, i això vol dir no construir de la manera habitual".

"Tots els sectors industrials tret de la construcció han doblat l'eficiència i la productivitat respecte fa 50 anys"

Nous horitzons per al sector

Entres les noves maneres de treballar hi ha la incorporació de la fusta i la construcció modular, és a dir, construir els edificis en una fàbrica i després traslladar-los al lloc. "Hem de començar a construir de manera col·laborativa. Totes les grans fortunes es basen en la construcció, que ha sigut el reducte de la corrupció. Es tracta de no admetre la situació actual i lluitar perquè sigui un sector productiu i eficient", diu Pérez, abans de posar un exemple flagrant: "La mitjana d'ocupació dels habitatges de la Cerdanya és de 17 dies l'any. Mentrestant tots ells tenen piscina, la gespa tallada, enllumenat, servei de neteja i d'escombraries", diu Pérez.

En canvi, als països nòrdics estan consolidats models que aquí encara són experimentals: "La Cooperativa Laborda ha fet uns habitatges amb dret de cessió d'ús. No els compres ni els llogues, sinó que pagues a la cooperativa. Aquí això és experimental, mentre que a Noruega hi ha cooperatives amb més de 250.000 socis. Es tracta d'eliminar l'especulació en la construcció", conclou Pérez.