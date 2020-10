Rosalía es deixa seduir per les peces més radicals de Louis Vuitton

Rosalía continua apostant per la moda més avantguardista durant els mesos que està passant als Estats Units. A la catifa vermella de la desfilada de roba interior de la marca de Rihanna, Fenty Beauty, va lluir un dels conjunts de la col·laboració de la marca Louis Vuitton amb el dissenyador xilè i fundador de la casa Sevali, Sebastian A. de Ruffray, conegut per les seves peces d'alta costura reciclades.

Al capdavant de Sevali, Sebastian A. de Ruffray, que va treballar d'intern a l'estudi d'Alexander McQueen, porta al límit la costura fent servir materials com la roba d'un seient d'automòbil, d'un matalàs, restes d'estocs i teles antigues. En el conjunt que va portar Rosalía es pot veure com va convertir en peces de vestir algunes bosses de Vuitton. "Gràcies per triar-nos, Rosalía! Vaig dissenyar aquest look pensant en tu, estàs preciosa, ets una inspiració", va comentar el dissenyador a la publicació d'Instagram de la cantant.

No és la primera vegada que Rosalía porta estilismes de Vuitton lluny del que és convencional, ja que sovint ha portat xandalls de l'artista d'Etai Drori, que fa per encàrrec peces amb els logos de les grans marques.