'Strike a pose': 35 anys de Madonna en 15 videoclips

Els videoclips són el terreny per excel·lència on Madonna ha pogut fer tots els papers imaginables, des d'una còpia de Marilyn fins a una torera, passant per la Madonna religiosa, la diva, la guerrillera... Coincidint amb el seu 60è aniversari, que ha celebrat a Marràqueix, repassem la seva trajectòria amb 15 videoclips:

1. 'Burning up':Realitzat el 1983, dos anys després de l'aparició del canal MTV. Basat en els directes que Madonna feia en aquell moment.



Videoclip de 'Burning up', de Madonna

2. 'Material girl': Madonna es mou amb ambigüitat entre dos personatges, una cantant avorrida dels luxes que busca l'amor romàntic i una dona materialista que emula un número musical de Marilyn a 'Els senyors prefereixen les rosses'.

Videoclip de 'Material girl', de Madonna

3. 'Open your heart':Una altra vegada Madonna es mou en l'ambigüitat i encarna dos personatges: una ballarina d'un 'peep show' i una dona amb un vestit d'home que marxa no se sap on, acompanyada del nen que apareix al vídeo.

Videoclip del tema de Madonna 'Open your heart'

4. 'Like a prayer':La primera gran polèmica de Madonna. El 1989 Pepsi va retirar un anunci que havia fet amb ella per la polseguera que van aixecar les creus de foc i el petó a un sant negre. En el fons, Madonna volia criticar l'Església perquè permetia actituds com el racisme.

Videoclip de 'Like a prayer'

5. 'Vogue': El primer dels tres videoclips de Madonna dirigits pel cineasta David Fincher. Està inspirat en les fotografies de moda de Horst P. Horst i hi apareixen nombroses obres de Tamara de Lempicka.





Videoclip de 'Vogue', de Madonna

6. 'Express yourself': és el més car de la carrera de Madonna. També dirigit per Fincher, que també va ser el responsable del clip del tema 'Oh, father'. Conté referències explícites a la pel·lícula 'Metropolis', de Fritz Lang.

Videoclip d''Express yourself', de Madonna

7. 'Justify my love': un homenatge al cinema europeu dels anys 60. Dirigit pel francès Jean Baptiste Mondino. Va ser censurat.

Videoclip de 'Justify my love', de Madonna

8. 'Bedtime story': un vídeo pròxim al videoart, és ple de referències a artistes surrealistes com Frida Kahlo, Leonora Carrington, Remedios Varo, Magritte i Dalí.

Videoclip de 'Bedtime stories', de Madonna

9. 'Frozen': va ser filmat al desert de Mohave i el fred va estar a punt d'arruïnar el rodatge. I va consolidar Chris Cunningham com a realitzador de videoclips.

Videoclip de 'Frozen', de Madonna

10. 'What it feels like for a girl': dirigit per Guy Ritchie, que aleshores era el seu marit. Va ser censurat en molts països i a la MTV.

El polèmic videoclip de Madonna de 'What it feels like for a girl'

11. 'American life': El videoclip més polèmic de la cantant, una crítica punyent contra la guerra de l'Iraq. N'existeixen tres versions. Madonna va retirar la primera per amenaces de boicot. Atacar l'administració Bush podia sortir molt car. A la versió censurada només es pot veure Madonna al davant d'una successió de banderes.

Versió no censurada del videoclip del tema de Madonna 'American life'

12. 'Hung up': el senzill va ser número 1 en 41 països i va entrar el 'Llibre Guinness'. Torna la Madonna més ballable, i un 'sample' d'Abba que sona i sona i sona...

Videoclip del tema de Madonna 'Hung up'

13. '4 minutes': Una massa negra ho devora tot i el món és a punt de col·lapsar. Madonna col·labora amb Justin Timberkale i Timbaland.

'4 minutes'

14. 'Give me all your luvin': un repàs visual a la seva carrera, des de '4 minutes' fins a 'Material girl' en un sol videoclip. Madonna es fa animadora.

Videoclip de 'Give me all your luvin'', de Madonna

15. 'Living for love': el retorn a l'estètica del cabaret i els toros, ara amb un 'look' de cabaretera.

Videoclip del tema de Madonna 'Living for love'

I un regal final: el discurs que Madonna va pronunciar a l'aeroport de Ciampino el juliol del 1990 per contestar les crítiques que havia rebut per part del Vaticà. La seva mala llet és imperdible...