Cardi B i el museu de Mont-real revitalitzen les heroïnes d'alta costura de Thierry Mugler

Tornen les heroïnes del modista Thierry Mugler, aquelles dones que sovint semblaven d'un altre planeta. Els tres vestits del dissenyador que la cantant de rap Cardi B va portar a la cerimònia dels Grammy, sobretot el que s'obria com si fos una flor, són només un tret de sortida: el Museu de Belles Arts de Mont-real obrirà el 2 de març una gran retrospectiva de Mugler amb més de 140 peces d'entre 1973 i 2001, titulada 'Thierry Mugler: criatures d'alta costura', i a l'abril l'editorial Phaidon llançarà el llibre que acompanya l'exposició: "El Thierry està gaudint molt dels preparatius de l'exposició. Per a ell és una aventura obrir els seus arxius. No és gens nostàlgic, sempre pensa en els seus pròxims projectes i l'exposició n'és un. Ha obert els arxius però pensa com faria aquells vestits ara o com els canviaria", afirma el comissari de la mostra, Thierry-Maxime Loriot. "Com que no seguia les tendències, el seu treball és força intemporal i continua sent força actual. És molt difícil dir si un vestit és dels 70 o dels 80", subratlla.

Pel que fa a l'arxiu, el mateix modista va explicar en una entrevista, en què també recordava que una de les seves clientes més distingides era Ivana Trump, que té guardades en un lloc de la Provença 10.000 creacions, 9.000 de les quals són peces de roba i la resta accessoris.

A més d'inventar aquelles heroïnes, que van aparèixer en imatges de fotògrafs tan prestigiosos com Helmut Newton, David LaChapelle, Richard Avedon, Guy, Bourdin, Jean-Paul Goude, Herb Ritts i en un videoclip de George Michael que va dirigir el mateix Mugler, les seves innovacions van ser més profundes: "Va ser molt innovador fent servir materials que no eren els habituals de l'alta costura, com el metall, la goma i el PVC i la pell falsa, i també va remodelar la silueta contemporània. Si Christian Dior va crear el 'new look', Mugler va crear el 'new new look'", explica Loriot.

Videoclip del tema de George Michael 'Too funky', dirigit per Thierry Mugler

L'impacte del llegat de Mugler continua vigent avui i, a més de Cardi B, altres estrelles com Lady Gaga i Beyoncé han portat les seves creacions. En el terreny estricte de la moda, és molt difícil entendre el treball de dissenyadors com Alexander McQueen i Viktor&Rolf sense Mugler: "És clarament un referent. Quan vaig fer una exposició amb Viktor&Rolf em va dir que Mugler havia sigut la seva font d'inspiració més important, perquè ells venien d'una petita ciutat holandesa i ell va ser un model per poder ser diferents i no seguir les tendències". "Mugler va treballar tan perfectament amb referències com els animals, els insectes i els robots, que seria un escàndol intentar repetir-ho".

"Thierry Mugler volia explicar històries a través de la moda", subratlla el comissari. Per això, en lloc de trobar la inspiració en el món de la moda, bevia més del cinema i la música, tot i que no hi ha "referències directes", com diu Loriot. De fet, l'acceleració del món de la moda, havent de produir cada vegada més col·leccions cada any i els grans grups que produeixen roba més econòmica, va ser un dels factors que van fer que es retirés.

Com l'exposició que el mateix museu va dedicar a Jean Paul Gaultier el 2011, l'escenografia de la mostra tindrà un fort vessant teatral i tecnològic. A més dels vestits –Loriot està orgullós d'haver reunit per primera vegada des del 1985 el vestuari que Mugler va fer per a l'obra 'La tragédie de Macbeth'–, la fotografia de moda serà un altre dels puntals de l'exposició. Per això, el museu col·labora amb la Fundació Helmut Newton. Després del Canadà, l'exposició es podrà veure a Europa i els Estats Units, tot i que encara no s'han fet públiques les ciutats que l'acolliran.

La marca de Thierry Mugler està controlada pel Groupe Clarins, i els últims anys s'han produït diversos intents per donar-li un nou rumb més adaptat a les característiques actuals del mercat: després de tenir com a director artístic l'antic estilista de Lady Gaga, Nicola Formichetti, i David Koma, ara el director creatiu de la casa és Casey Cadwallader.