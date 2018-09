10 artistes famosos per seguir a Instagram

Alguns dels grans artistes contemporanis comparteixen el seu univers amb el públic a través d'Instragram. Amb aquesta finestra al seu món podeu descobrir com juga a ping-pong Yoko Ono o quants barrets té, com és el gos de Damien Hirst o per què l'art també li provoca (literalment) ferides al cap, o com prepara les seves exposicions l'artista Ai Wei Wei. Un món fascinant que ens encanta visitar.

Aquests són els 10 artistes que més ens agrada seguir

Anish Kapoor

Nan Goldin

Ai Wei Wei

Cindy Sherman

Yoko Ono

Sebastiao Salgado

Takashi Murakami

Jeff Koons

Joana Vasconcelos

Damien Hirst