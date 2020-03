Bershka aposta pel futurisme en la seva última col·lecció masculina

Blancs brillants, platejats reflectors i grisos nets i freds són els colors principals de la col·lecció de noi que acaba de presentar Bershka, inspirada en un estil futurista però d'aire esportiu. Amb un estil molt pensat per a un estil de vida urbà, la nova col·lecció s'avança als nostres temps però al mateix temps fa clares referències als primers anys de la dècada dels 2000.

Del conjunt destaquen xandalls de teixits tecnològics com el niló o jerseis amb panells reflectants cosits. Tal com expliquen des de la firma, les peces exteriors estan pensades per a persones que fan uns plans però que de sobte en fan d'altres. També per a un clima canviant i que fa que les peces d'abric hagin de ser versàtils. Jaquetes transparents lleugeres, tallavents plegables, una armilla de lona i una jaqueta totalment blanca amb butxaques dobles reflectores, la firma materialitza aquestes voluntats de ser absolutament útil.

Els teixits reflectors s'utilitzen també als barrets de pescador de niló o en bosses d'estil bandolera. La peça icònica en aquest sentit és un xandall totalment reflector. Els tons fluorescents són els que ajuden a crear els contrastos en segon pla, ja sigui en mitjons, cordons per a ulleres o alguna dessuadora. Les sabatilles de running dels anys 2000 troben també un punt d'acollida en aquesta col·lecció de Bershka.