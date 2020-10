5 creadors joves que treballen a Catalunya i que hauries de conèixer

Et proposem que descobreixis cinc creatius d'aquí de les disciplines més diverses, des de l'art tèxtil fins al desenvolupament de nous materials. Divendres participen en una trobada virtual sobre talent jove de la Setmana de l'Artesania.

Coudre Studio

El creador digital Raul Nieves, l'artesà Jude Serna i la dissenyadora de producte Valeria Ustarez han deixat bocabadat a més d'un per com fusionen els coneixements digitals i els processos tradicionals. Parlant en plata, són coneguts per les seves ceràmiques fetes amb programari lliure i impressores 3D. Han col·laborat amb empreses com la firma de perfums Puig i amb l'artista i dissenyador Martí Guixé.

Nai Factory

La dissenyadora Silvana Catazine i l'arquitecte Joseán Vilar van fundar el seu estudi el 2008 l'objectiu de crear nous materials a partir dels residus de processos naturals i tècnics. Actualment treballen en el projecte Reolivar, "un nou biomaterial orgànic, biodegradable, reutilitzable, tremendament versàtil i amb un enorme potencial estètic", creat a partir del pinyols d'oliva.

Marc Sallent

Es defineix a ell mateix com a "tecnòleg creatiu" i dins la seva obra destaquen els thread portraits, uns retrats fets només amb una base, claus i un sol fil. Els quadres tenen entre 72 i 300 claus, distribuïts en un marc normalment circular, i un sol fil que passa entre ells entre 700 i 5.000 cops, depenent dels graus de foscor que es vulgui aconseguir. El fil el fa passar un robot adaptat per fer aquesta tasca.

Josep Safont

El lema d'aquest artista tèxtil és "viure el present a través de l'art i l'artesania”. Enguany ha fet una peça tèxtil commemorativa dels afectats pel covid, No vull oblidar, i ha col·laborat amb l'artista Xavier Masero en un treball sobre la ferida i les cicatrius. “Donar forma a les fibres amb les mans i amb el cor. Això és el que faig en aquest moment”, subratlla.



Joel Miñana

Ha recuperat l'ofici d'il·lustrar in situ esdeveniments, festes i desfilades, com una reacció a la febre de capturar-ho tot amb els mòbils. Ha aparegut en mitjans com la BBC, l'ARA i Marie Claire, i forma part dels equips del Grup Majestic i l'Hotel Palace. També ha treballat a la Setmana d'Alta Costura de París.