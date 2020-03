Acqua di Parma s'endinsa al món dels cabells

La firma d'origen italià Acqua di Parma ha llançat una nova línia de cura dels cabells masculina. Després de l'èxit obtingut per la seva línia Barberie –que fins i tot ha tingut estands en alguns luxosos hotels–, centrada en la cura de la barba i la pell de la cara en relació a l'afaitat, ara la marca aposta pels cabells. Concretament s'amplia a sis noves fórmules que s'adapten al tipus de cabell de cada client.

Sempre partint de la seva ja mítica fragància Colonia, el nou llançament inclou tres xampús i tres ceres modeladores. Diferents productes, expliquen, "per protegir els cabells de la contaminació i que mantinguin la brillantor i la força". El xampú suau és el que han formulat per a un ús diari. "Amb la seva textura lleugera i transparent exerceix una eficaç acció anticontaminació, de manera que protegeix els cabells de la pol·lució i dels agents contaminants. Gràcies als seus agents condicionadors, nodreix la pell i els cabells per deixar-los suaus, lluminosos i que siguin fàcils de pentinar", expliquen des de l'empresa, que afegeix que és apte també per a pells sensibles.

El segon es el densificador, que té per objectiu donar cos a la cabellera dels homes que el fan servir. Tenir cura dels cabells també inclou que estiguin més forts i vigorosos. La seva fórmula té "un efecte voluminitzador, ric en principis actius específics per fortificar els cabells i és ideal també per a un ús diari", detallen. Per últim, la veterana marca, nascuda a Itàlia el 1916, ha tret un xampú específic per a cabells blancs i grisos. Amb pigments blaus i violetes que neutralitzen l'efecte groguenc i, a més, tanquen i compacten les escates dels cabells per donar-los un aspecte més sa i brillant. Com els altres dos, es ven en un format de 200 ml.

D'entre els tres elements fixadors que han tret per pentinar-se, destaca el de format argila, que aconsegueix un efecte no del tot estructurat i, per tant, més natural. A més, no resseca els cabells i els deixa suaus i naturals. Aquesta fórmula no deixa residus i permet repentinar-se diversos cops al dia.