Adidas presenta les seves primeres vambes veganes

Stella McCartney era una defensora dels animals molt abans que la paraula 'vegà' entrés al nostre vocabulari. La dissenyadora sempre s'ha posicionat en contra de les pells i ha volgut apostar per una moda lliure de crueltat animal, un corrent que ara té molts més seguidors que quan ella el va començar a predicar.

L'última novetat en aquest àmbit neix, precisament, de la mà de McCartney, que fa anys que col·labora amb Adidas i acaba de crear una versió vegana de les mítiques vambes Stand Smith, tal com informa 'Vogue'. És la primera sabatilla de la marca que segueix els criteris vegans que promouen no utilitzar productes d'origen animal. Així, s'ha substituït el cuir per polièster reciclat.

A més, McCartney les ha personalitzat donant-los-hi un toc propi: ha substituït les tres franges de color per estrelles –una de les marques de la seva firma–, ha posat el seu nom al taló de les sabates i ha substituït el mític dibuix de Stand Smith de la llengüeta esquerra per un dibuix seu (i ha mantingut el de la llengüeta dreta).

Les sabates sortiran a la venda el pròxim 10 de setembre i costaran 250 euros.