Alta costura feta amb 'sacs de dormir'

Des que es van publicar les imatges de l'última col·lecció de Pier Paolo Piccioli per a la italiana Moncler, Instagram no ha deixat de bullir amb opinions contraposades. No obstant, han guanyat les favorables. I és que no podia ser d'una altra manera atesos els resultats.

La firma Moncler, coneguda pels seus abrics esportius de teixits tècnics farcits de plomes i fibres artificials, ha tornat a confiar en el director creatiu de Valentino perquè apugi més la percepció de moda de les seves col·leccions, que habitualment tendeixen a ser molt urbanes i juvenils tot i els seus elevats preus. Per fer-ho, el modista romà ha elegit només models africanes per presentar una llarga línia de dissenys que utilitzen el típic teixit encoixinat dels sacs de dormir per crear espectaculars vestits versemblants en una passarel·la d'alta costura.

A banda de l'atreviment de les formes i els volums –vist ja anteriorment quan el dissenyador va debutar a la línia Genius de Moncler– i l'opció inclusiva que ha pres Piccioli amb el càsting, la col·lecció destaca pels colors i les sanefes. Una opció que el creador ha obtingut gràcies a delegar-la a l'exmodel Liya Kebede aquest apartat.

Amiga pròxima del creador, aquesta empresària etíop ha creat una firma sostenible anomenada Lemlem que es basa en l'ofici que tenen els teixidors etíops i en els colors tan representatius dels teixits africans. "Crec que la inclusió no és només una paraula, crec que la idea de treballar junts és el que t'aporta nous punts de vista... Quan es feia alta costura no estava pensada per a dones de raça negra. Per això, aquesta col·lecció està pensada per demostrar que el somni de l'alta costura ha de ser per a tothom, i és per això que la idea de Liya ha funcionat tan bé". Moncler és una firma que tradicionalment ha col·laborat amb molts artistes de la moda, com per exemple Sonia Rykiel. No obstant, feia temps que no assolia l'impacte que ha tingut en la seva última col·lecció, cosa que fa preveure que Piccioli repeteixi pròximament amb ells.