Arriba el whisky per als fans de 'Joc de trons'

Si sou fans de 'Joc de trons' i ja no sabeu com entretenir l'espera –encara llarga– fins a l'estrena de la pròxima temporada prevista per a l'any vinent, tenim una proposta. La marca de whisky Johnnie Walker acaba de presentar una edició limitada dedicada a la sèrie amb un nom ideal per als seguidors de la saga: White Walker by Johnnie Walker, un whisky en honor als "caminants blancs" de la sèrie fet amb col·laboració amb la HBO, segons ha publicat la revista 'Forbes' en la seva edició digital.

A més, el producte ve del nord d'Escòcia, un paratge similar als que apareixen a la sèrie i s'ha elaborat amb malta de Cardhu i Clynelish. Els seus elaboradors diuen que s'ha de servir directament fred des del congelador i que anirà adquirint sabor i complexitat gustativa a mesura que es vagi escalfant.

Els elaboradors, a més, han creat diferents tipus d'aquests whiskys per tal que cada casa de la sèrie tingui la seva pròpia beguda, així que ja podeu triar si voleu una copa de Lannister o de Stark. Salut!