Aw Lab s'apodera dels clàssics de Reebok i d'Adidas

La firma de distribució de moda esportiva i de calçat esportiu Aw Lab ha tornat a versionar alguns clàssics de la cultura urbana. En aquesta ocasió, la cadena de botigues –amb seu al Portal de l'Àngel de Barcelona– ha fet seus quatre models molt especials d'Adidas i de Reebok. Quatre vambes urbanes indispensables dels arxius de les dues marques que tenen com a fil conductor "el seu esperit urbà i una barreja de colors contemporanis, on el blanc de la part superior va acompanyat de geometries vermelles i negres", tal com expliquen des de la firma.

Unes de les reversionades són les Stan Smith, totalment en cuir blanc però amb el nom del model en efecte relleu als laterals de la sabatilla. També tenen les tres ratlles d'Adidas amb forats i una talonera vermella que habitualment sol ser en color verd. Aw Lab també ha reformulat l'elegància de les Continental 80, típiques del tenis. Només unes línies de color vermell i blau al lateral serveixen per donar un toc distintiu a aquesta vamba, que compta amb tota mena de perforacions arreu de la sabata. La talonera en un color blau més fosc remata un model que torna amb força.

En el cas de Reebok, els distribuïdors també han anat a buscar dos perfils de molta trajectòria. Les Club C Revenge, fetes del que es coneix com a cuir martellejat –que els dona un plus de comoditat–, estan inspirades en l'estètica del tenis dels anys 80. La versió que n'ofereixen a AW Lab té les clàssiques línies laterals de Reebok en vermell sobre blanc, el logo clàssic a la llengüeta i una placa plàstica amb el nom al lateral. Finalment, destaca el rejoveniment de les Classic Leather, que compten amb un amortiment particularment bo gràcies a l'entresola de goma EVA que tenen. A nivell cromàtic, utilitzen el vermell i el negre per ressaltar el disseny icònic de la marca, amb un resultat atrevit i vintage al mateix temps. Tots quatre models costen entre 80 i 100 euros.