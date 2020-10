Benetton llança una col·lecció d'anoracs reciclats per a tota la família

United Colors of Benetton treu al mercat aquest octubre el plumífer Eco-Recycle, que té com a principal reclam que està farcit de buata obtinguda d’ampolles de plàstic reciclades. Segons expliquen des de la marca, es necessiten 65 ampolles per fabricar un quilo d’aquest material, que assegura calidesa amb poc pes perquè protegeix del fred i també del vent amb molt poca quantitat. La firma italiana ha dissenyat aquest model sostenible pensant en tota la família. El model d’home es caracteritza pels tons vius, mentre que el model de dona destaca per com descendeix elegantment fins als malucs. En la línia infantil, aquesta jaqueta es presenta en colors brillants i detalls que recorden models vintage sorgits dels arxius de la firma. Per la compra de cadascun d’aquests anoracs, la firma regalarà una ampolla d’aigua reutilitzable.