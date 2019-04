Bershka i Converse s'alien en una col·lecció que porta els estampats a l'extrem

Aparegudes per primer cop fa més de 100 anys, les Converse s'han convertit en unes vambes que formen part de l'imaginari col·lectiu i que combinen amb tot. No obstant això, una última col·laboració de la firma les està portant en la direcció contrària: a desentonar amb tot. Es tracta de la col·lecció que han signat conjuntament amb Bershka, que porta estampats impossibles a aquestes sabatilles esportives.

La col·lecció combina els principals estampats de la temporada –'animal print' i flors hawaianes– amb les formes més atrevides. A més, afegeix els estampats a una col·lecció unisex de samarretes i mitjons estampats, dissenyats per combinar amb les sabatilles i crear una barreja/disbauxa d'estampats total. La nova col·lecció per a dona compta amb estampats de tigre, lleopard i serp amb colors esbojarrats que es barregen en una mateixa sabatilla. Això ho fa tant en els clàssic Chuck Taylor baixos –també en una versió amb sola de falca– i el Chuck Taylor alt.

La sabatilla per a noi és la clàssica Chuck baixa amb ratlla de tigre, que també és unisex. Els mitjons i samarretes també compten amb estampats de tigre i de serp verds àcid i dos tipus d'estampats hawaians dissenyats per barrejar-se, de cap a peus. Per acabar d'adobar la combinació explosiva, als primers clients que comprin les sabatilles Bershka els regalarà una gorra reversible amb estampat de lleopard en un costat i hawaià a l'altre.