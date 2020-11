Bershka dedica una col·lecció específica a 'Sailor Moon'

L’èxit que va tenir el personatge manga Sailor Moon a principis dels noranta ha fet que moltes persones que no són habituals del gènere encara coneguin avui dia el seu crit de guerra: “I en nom de la Lluna et castigaré”. Potser per la revifalla que estan vivint els anys noranta actualment, Bershka ha creat una col·lecció que homenatja la lluitadora i les seves companyes, les Sailor Guardians.

La col·lecció imprimeix la imatge de la Sailor Moon en algunes peces però també va més enllà. Per exemple, agafa alguns dels seus símbols i els converteix en un estampat multicolor que situa sobre un cenyit bodi negre, un little black dress o un xandall blanc. La col·lecció, més aviat pensada per a dona però amb peces versàtils útils per a homes, inclou un espectre de patrons que van des d'alguns molt ajustats fins a d’altres molt oversized.

