Bershka llança una col·lecció pensada per brillar (fins i tot en la foscor)

La rapera Tommy Genesis ha aportat la seva particular sonoritat però també la seva afició per la brillantor a l'últim llançament de Bershka, signat en una innovadora col·laboració amb la plataforma global de música Tidal. La col·lecció, Seeing Sounds, de la qual Genesis també és imatge, té la particularitat d'estar pensada perquè les diferents peces que en formen part es transformin sota els llums i es converteixin en outfits ideals per a nits de discoteca i festivals.

Els materials brillants, reflectants i hologràfics inunden la col·lecció, que inclou peces de plomes, joggers, un minivestit inspirat en els anys 2000 i un vestit mirror ball tipus blazer amb les espatlles afilades. Els colors no són el que semblen: passen del porpra, el gris o el blau brillant a una hipnòtica paleta de colors de l'arc de Sant Martí sota els llums estroboscòpics. L'estilisme combina notes de masculinitat, peces altament femenines, grans cadenes i accessoris maxi. La col·lecció ha arribat avui a les botigues i a la web de Bershka.

L'artista també ha fet de model per als looks pensats per a home –una dessuadora i uns joggers XL de vinil hologràfic–, combinats amb sandàlies de tires amb puntera quadrada. Cada article de la col·lecció inclourà un codi QR bescanviable per una subscripció de 3 mesos a Tidal. La col·laboració de Tidal amb Bershka vol donar als clients accés ilimitat a la seva música preferida.

Diverses botigues de Bershka del Regne Unit, Alemanya, Itàlia, Polònia i Espanya inclouen, a banda de la roba, un estand que ofereix l'oportunitat d'explorar l'aplicació Tidal i viure una experiència musical seleccionada per experts. Els clients que facin compres en línia rebran també tres mesos de prova gratuïta de Tidal.