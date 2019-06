Beure aigua de l'aixeta per ajudar el medi ambient

Un gest tan simple com consumir l'aigua de l'aixeta pot ajudar el medi ambient. Aquesta és la idea que ha portat un equip de nou alumnes d'Elisava, l'Escola Universitària de Disseny i Enginyeria de Barcelona, a crear un recipient amb l’objectiu de donar valor al consum d’aigua corrent, un hàbit que molta gent ha substituït pel de beure aigua embotellada, que genera més despesa energètica i molts més residus plàstics.

L'equip d'alumnes d'Elisava ha ideat una gerra d'un litre elegant i minimalista, amb formes pures de vidre i un acabat negre per a les part metàl·liques, i ho han fet en col·laboració amb el restaurant Cocina Hermanos Torres de Barcelona, que a partir d'ara oferirà als comensals l'opció de beure aigua de l'aixeta en aquests recipients.

Afegir notes de sabor

Però els joves dissenyadors no s'han quedat aquí. Els estudiants ha creat un ritual per a la presentació de l’aigua a la taula en què tenen un paper important tant la gerra com tots els complements que l’acompanyen. I és que a banda de la gerra també han creat una batedora de fusta amb un petit contenidor de porcellana per afegir notes de sabor a l’aigua. En la seva presentació a taula, la gerra, de vidre artesanal, i el got es col·loquen en uns petits bols metàl·lics que recullen l’aigua condensada al vidre per evitar que deixi taques a les estovalles.

Els estudiants responsables del projecte són Aurora Villalpando, Andrea Pedraja i Sumaya Shelbi, del màster de Mobiliari; Júlia Bonet i Vera Rubio, del màster de Packaging; Júlia Claveria i Jose Riesco, del programa d’Estudis Simultanis, i Alberto G. Virgos i Gisela Chueca de tercer curs del grau de Disseny.