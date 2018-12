Jon Bon Jovi fa el millor vi rosat del món

Si algú de vosaltres, amb molt de temps lliure, s'ha preguntat últimament què fa Jon Bon Jovi, en tenim la resposta. El cantant es dedica actualment a fer vi amb el seu fill Jesse Bongiovi i amb l'enòleg francès Gérard Bertrand. Al principi del 2018 es van unir per produir un vi rosat que s'acaba de situar com el millor del prestigiós rànquing que elabora la revista 'Wine Spectator's'.

De fet, en tota la llista només hi apareixen dos vins rosats i un és el del famós cantant que porta per nom Hampton Water, en honor dels Hamptons, la mítica zona d'estiueig de la 'jet set' nord-americana on Jon Bon Jovi i el seu fill van idear el projecte.

El cantant va dir en un comunicat fet públic a 'People' que "és un honor increïble ser entre els 100 millors vins" d'aquest rànquing. “És un testimoni de tota la feina dura i no podria estar més orgullós de compartir la nostra emoció i amor per Hampton Water amb tota la gent del món". Com que a la redacció de Fluor ens considerem "gent del món", esperem poder tastar ben aviat la beguda del cantant. I si cal anar als Hamptons, hi anirem!