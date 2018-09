Brava Fabrics crea una camisa inspirada en Bombay Sapphire

La firma barcelonina Brava Fabrics, especialitzada en el disseny d'estampats creatius per a roba i altres suports, s'ha associat amb l'empresa Bacardí, propietaris de Bombay Sapphire, per crear una camisa inspirada en aquesta ginebra. Segons expliquen des de l'empresa del licor, Brava Fabrics és una empresa com la seva, que "fa bandera de l'atenció al detall, de l'aposta per la innovació i de l'avantguarda sense abandonar la tradició ni la creació de peces úniques", uns motius que els han portat a associar-se.

La camisa que han dissenyat conjuntament reflecteix la imatge emblemàtica de la ginebra, caracteritzada pel seu color blau intens. A més, la camisa porta estampades les llimones de Múrcia que es fan servir per fer la ginebra, i unes ampolles de la mateixa forma que la de Bombay. La camisa, que es podrà adquirir a finals de setembre a la pàgina web de Brava Fabrics, no és l'única creació fruit de la col·laboració entre les dues marques. També s'ha creat una samarreta que es podrà aconseguir en els bars i cocteleries d'arreu de l'Estat que serveixen Bombay. La camisa, que estarà disponible tant per a home com per a dona, tindrà un preu de 79,90 euros. "No volem crear moda, sinó roba amb ànima", assegura la gent de Brava Fabrics, una empresa que es declara "feliçment conscient" amb el medi ambient.