La Brenda i el Dylan ja tenen una samarreta... i nosaltres la volem!

Si aquesta samarreta s'hagués venut a les botigues l'any 1996 s'hauria esgotat en qüestió de minuts. La Brenda i el Dylan, els protagonistes d'aquell culebró per a adolescents que ens va fer embogir als anys 90, abraçats, amb la mirada lànguida, en una senzilla samarreta blanca.

El somni dels adolescents de l'època s'ha fet realitat el 2018, en lloc del 1996, quan aquells adolescents ja utilitzem frases com "No hi ha qui entengui els joves!" i mirem amb recel els 'outfits' dels nascuts més enllà del 2000. Els responsables d'aquesta samarreta que des de la redacció de 'Fluor' desitgem intensament són els creatius de la marca Bershka, que han llançat una col·lecció de peces de roba dedicades a pel·lícules i sèries mítiques dels 90, els 80 i més enllà.

A part de la fantàstica samarreta de la Brenda i el Dylan (la mirada perduda d'ell, la recordeu?, reproduïda fidelment) també hi ha una dessuadora amb tota la colla de 'Sensación de vivir', aquell grup de joves tan 'upper' que ara no els podríem suportar però que adorem perquè formen part de la nostàlgia amb què mirem la nostra infància i adolescència.

El que trobem a faltar és que la firma faci una samarreta dedicada a la Donna, una de les protagonistes de la sèrie, interpretada per Tori Spelling, que representava aquelles ganes adolescents de ser com les noies més 'popus' de l'institut sense acabar d'aconseguir-ho.

El que sí que ha fet la marca d'Inditex són altres samarretes que ens semblen molt interessants, com la dedicada a 'Kill Bill' o 'ET'. Benvingudes!!