Brussosa celebra 10 anys amb nova botiga a Barcelona

Brussosa és una firma catalana de moda, capitanejada per Núria i Carme Brussosa, dues germanes que en plena crisi van decidir canviar de vida i dedicar-se al que més els apassiona: els complements. 10 anys després d'aquella aposta, Brussosa segueix més viva que mai, amb les creacions de la Núria en primera fila: bosses de pell de producció artesana i local, d'estil atemporal, versàtils, un punt 'oversize' i aptes per a homes i dones, que conviuen a la botiga amb bosses i complements d'altres marques de primera qualitat com Numero 10, Campomaggi i Christian Peau, entre d'altres.

I 10 anys després de la seva inauguració estrenen nova botiga a la Via Augusta de Barcelona. "Aquest canvi d'ubicació ens suposa tenir un espai més propi, més singular, que ens permet relacionar-nos amb la nostra clientela d'una manera més personalitzada i propera", explica Núria Brussosa, l'ànima creativa de la firma.

També és moment de fer balanç. Si miren enrere veuen molta feina, esforç i dedicació. "Arribem a aquest 10è aniversari amb el reconeixement de la bona feina i també amb la il·lusió per l'entrada en una nova fase plena de reptes arran dels grans canvis que es produeixen en el món del retail, que, lluny de desanimar-nos, ens motiven", destaca. Ara els seus principals reptes són continuar apostant per la qualitat, una de les marques de la casa, "a través d'un producte dissenyat i confeccionat totalment a Barcelona, i millorant les primeres matèries i els processos per obtenir productes de més qualitat i més sostenibles", explica Brussosa. Si teniu ganes de conèixer-les i veure de prop els seus disseny, les trobareu a la nova botiga, on la Núria té el seu despatx i d'on surten les seves creacions.