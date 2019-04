Camper i Coco Capitán signen una col·lecció marinera

La marca de sabates Camper s'ha aliat amb l'artista Coco Capitán per llançar la seva última col·lecció, que han batejat com a Lost Sailor. Aquesta artista establerta a Londres ha customitzat el clàssic model Brutus de la marca amb inspiracions marineres, una de les seves grans passions. Així, les sabates tenen tons blaus, detalls nàutics i fins i tot teixits fets de veles reciclades, com també missatges personalitzats, un tret característic d'aquesta artista, molt influïda per les seves vivències a Mallorca, l'illa d'on surten les sabates.

La nova col·lecció es presentarà aquest dijous a Milà, al Salone del Mobile, una de les cites més importants del món del disseny que se celebra anualment.

Coco Capitán és una jove sevillana de 25 anys, artista i fotògrafa, que fa anys que està a primera línia del sector de la moda. Ha col·laborat amb marques com ara Gucci, Miu Miu, Paco Rabanne o Mulberry, i ara li ha tocat el torn a Camper.