Camper s'alia amb l'artista Coco Capitán per visibilitzar el futbol femení

Camper es torna a aliar amb la jove artista Coco Capitán i presenta una col·laboració d'edició limitada de cara a la temporada primavera-estiu. La marca ha escollit l'artista perquè dissenyi un parell de sabates amb la seva particular visió creativa.

Coco Capitán s'ha inspirat en els colors i els emblemes de les Whippets, un equip de futbol femení de Londres en què ella mateix juga com a davantera. La col·lecció, així, és una campanya per visibilitzar el futbol femení. Les sabates que ha creat són un model no esportiu pensat per a abans i després dels partits, amb grans volums, esperit unisex i inspirades en els nàutics de Camper. Estan fetes de pell negra i taló de goma amb costura per tota la vora, i per als cordons l'artista ha optat per un model en groc i negre, els colors de l'equip, i ha escrit Whippets a la tira de velcro.

La col·lecció és disponible a la botiga online de la marca.

Coco Capitán és una jove sevillana de 25 anys, artista i fotògrafa, que fa anys que està a la primera línia del sector de la moda. Ha col·laborat amb marques com ara Gucci, Miu Miu, Paco Rabanne i Mulberry, i ara repeteix amb Camper.