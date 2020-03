Camper s'alia amb Ecoalf per crear la seva línia més sostenible

La col·lecció Primavera/Estiu 2020 de Camper tindrà una línia que la firma mallorquina signarà de la mà d'Ecoalf, una marca espanyola especialitzada en la fabricació de moda sostenible. "Compromesa amb un futur més sostenible sense oblidar els seus orígens", tal com expliquen a Camper, la línia està produïda amb nou model ecològic basat en materials reciclats per Ecoalf per portar-la "un pas més enllà dels límits del disseny amb consciència ecològica".

Camper Together with Ecoalf, que és com es diu aquesta divisió de la seva col·lecció per a aquest estiu, inclou tres opcions unisex del model Courb de Camper, un sneaker elegant i urbà reforçat amb empenyes, cordons i folre 100% reciclats. Aquesta edició també incorpora una sola innovadora, elaborada amb "el major percentatge de materials reciclats", per oferir una versió encara més sostenible d'aquest model Camper.

Per cada parell venut, Camper donarà 2 euros a la Fundació Ecoalf a través d'Upcycling the Oceans, un projecte internacional que recull les escombraries del mar i les transforma en fil d'alta qualitat per produir peces. Javier Goyeneche, president i fundador d'Ecoalf, afirma sobre aquesta forma de producció que: "On altres veuen escombraries, Ecoalf hi veu matèria primera d'alta qualitat". La col·lecció, que se suma a les habituals de Camper, està disponible des del 18 de març online i a les botigues físiques. Disponibles en blau, en blanc i en negre, les sabatilles costen 115 euros.