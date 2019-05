Camper i Jonathan Olivares uneixen forces a Nova York

Jonathan Olivares, dissenyador industrial amb seu a Los Angeles, és l'últim artista que plasma el seu talent en una botiga de Camper. Per a l'àrea del nou Rockefeller Center, davant del Radio City Music Hall, Olivares s'inspira en els voltants històrics de la botiga i utilitza pedra calcària natural d'Indiana per retre homenatge a un dels més grans referents culturals de Nova York. En honor als rètols icònics del Radio City Music Hall, dissenyats per Edward Durell Stone i Donald Deskey, l'interior de la botiga està pintat amb pintures d'alumini i presenta un gran logotip de Camper en llums de neó.

En el seu disseny per al Rockefeller Center, l'arquitecte Raymond M. Hood va implementar la primera escala mecànica utilitzada en un entorn de 'retail'. Com un gest de complicitat a aquesta mecanització de l'arquitectura i al treball de Raymond M. Hood, la botiga utilitza arxivadors mòbils per eliminar el magatzem i crear un entorn més transparent per als venedors i els clients.

Els expositors, els bancs i el taulell de la botiga estan fets de pedra calcària d'Indiana, el mateix material que es va utilitzar a la façana de l'edifici. Mentre que la façana de Hood està decorada amb rajoles planes, el mobiliari de la botiga està format per objectes tridimensionals, tallats en sòlids blocs de pedra calcària amb fulles de serra robotitzades d'última generació de Quarra Stone Company.