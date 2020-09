Camper signa la seva col·lecció més sostenible amb Ecoalf

La firma mallorquina Camper ha presentat una nova col·laboració que persegueix definir-la com a "marca compromesa amb un futur més sostenible". Es tracta d'una línia signada amb l'empresa espanyola Ecoalf, coneguda per la seva producció de moda a partir de materials reciclats.

Com a part de la col·lecció Tardor/Hivern 2020 de Camper, la icònica sabatilla Courb de la marca es reinventa amb empenyes de niló reciclat i amb cordons i folres també 100% reciclats. La sola, a més, també és 50% reciclada. La col·laboració amb Ecoalf presenta teixits i fils innovadors procedents d'ampolles de plàstic, retalls i residus industrials reutilitzats per crear una moda "socialment més responsable", tal com expliquen des de Camper. Camper Together with Ecoalf és la sabata més respectuosa amb el medi ambient de la marca fins al moment. A més, la col·lecció també presenta una estètica agender que fa que els models siguin pràcticament idèntics per a homes i dones.

Per cada parell venut, Camper donarà 2 euros a la Fundació Ecoalf, un projecte destinat a la recuperació i el reciclatge de residus plàstics procedents del mar, realitzats en col·laboració amb pescadors d'Espanya i Tailàndia. Camper porta experimentant des dels seus inicis amb mètodes per crear calçat d'alta qualitat que, a més, minimitzi el seu impacte mediambiental.

Sense anar més lluny, Camaleón, el primer disseny de calçat de la marca –llançat el 1975–, es va fabricar utilitzant pneumàtics de camions, lones de transport i retalls de pell reciclats. L'any 2000 Camper va presentar Wabi, un concepte original centrat en simplificar el procés de fabricació, reduir els residus i crear una sabata amb només tres components bàsics: un mitjó, un recobriment de fibra de coco i un exterior modelat per injecció d'una sola peça.

Ecoalf porta des del 2012 explorant la sostenibilitat en la moda i s'ha convertit en la primera marca espanyola amb la certificació B Corp gràcies a emprar matèries primeres com ampolles de plàstic, pneumàtics usats, xarxes de pesca rebutjades, grans de cafè i materials naturals reciclats com el cotó i la llana. Ecoalf empra tecnologia d'avantguarda per crear roba i accessoris que, gràcies a la tecnologia, puguin oferir les mateixes prestacions que els productes de moda tradicionals, els no reciclats.