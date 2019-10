Còctels a La Terrassa del Claris, el nou tractament antiedat

La Terrassa del Claris ofereix aquesta tardor la possibilitat de rejovenir la pell sense renunciar al plaer d'un deliciós còctel, amb alcohol o sense. En total, són cinc referències elaborades pels bàrmans Daniel Madeddu i Davide Lecca que porten un sobre de col·lagen de la firma Skinglo, el primer a la venda en dosis individuals i l'únic amb una capa protectora que fa que al cos li arribi més del 80% de producte.

Els cinc còctels per prendre a la mítica terrassa barcelonina de l'Hotel & Spa Claris tenen noms maies, ja que el Mayan Secret Spa –l'spa d'aquest hotel barceloní– té a la venda del producte Skinglo en exclusiva. Són el Tulum Maracujà 0.0, amb una base de maracuià al qual afegeixen suc de taronja, suc de llimona, maduixes i xarop de coco; el Copán Cava amb Bacardi blanc, Italicus, suc de llimona, cardamom i cava Raimat; el Tikal Mezcal que combina el mezcal amb suc de llimona; l'Uxmal Whiskey compost de Bulleit Rye i suc de llimona, i, finalment, l'Itzá Rum, que conté Bacardi 8, amaretto di Saronno, suc de llimona i d'aranja.

En combinació amb això, el Mayan Secret Spa ofereix un nou tractament creat per Manuel de la Garza, en homenatge a K'inam Canek, sacerdot de la Casa del Sol en la cultura maia. Es tracta del Jak'óol, un massatge relaxant de 80 minuts de durada, que es fa per plans sagitals, que divideixen el cos en meitats d'esquerra i dreta. Es treballa per hemisferis, connectant de nord a sud i cobrint en moviments llargs i suaus els diferents punts del cos alhora. D'aquesta manera, expliquen des de l'hotel, s'aconsegueix l'equilibri entre cos, ment i esperit. Els còctels surten per 15 euros, i el massatge, per 180.