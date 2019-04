Cottet afegeix més moda que mai a la seva tercera col·lecció

Cottet repeteix aventura llançant una nova línia d'ulleres de sol amb la seva pròpia firma, que els últims anys només feia de comercialitzadora d'altres marques. En aquesta tercera col·lecció, la centenària empresa catalana s'ha inspirat en l'arquitectura més experimental dels anys 50 i en alguns 'looks' més extrems dels anys 80. En conjunt, models pensats per a persones elegants i austeres, per una banda, i ulleres de sol que són pura tendència i reivindicació de rebel·lia, per una altra.

Aquests models van des dels colors foscos plans fins a degradats en colors menys habituals, com el rosa en diferents intensitats o el blau. Els perfils angulosos, les formes molt marcades, els acetats gruixuts i les lents degradades són el nou llenguatge de la moda 2019 de firmes internacionals i també d'aquesta empresa catalana, que a banda de la qualitat que tradicionalment la caracteritza hi suma ara una intensa immersió en el territori 'fashion'.

Tot i que hi ha una gran abundància de models cromàticament discrets i que podríem considerar clàssics, un bon nombre de referències de la col·lecció opten per l'atreviment. Els colors 'pastel tortoise', juntament amb un nou univers de lents de color, acompanyen els estampats florals dels 'looks' més romàntics. Entre els més atrevits hi ha opcions que opten per l''animal print'. "Les textures ens acosten al món natural, els acetats de carei es combinen amb l''animal print' i amb els 'looks' saharians", expliquen.

A l'altre extrem de la col·lecció hi ha les ulleres metàl·liques i les específicament masculines, que tot i que abandonen la masculinitat tradicional es mantenen alineades amb la sobrietat. "Les ulleres de metall deixen el classicisme per convertir-se en estructures modernes de siluetes subtils però expressives", expliquen a Cottet. I recorden que "l'home, cada vegada més sensible a les tendències i preocupat per la seva imatge, té en aquesta col·lecció unes ulleres per a cada moment". "L'univers masculí és plural", conclouen.